Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.50 Uhr: Heute ist Welttag des Stotterns. „Man geht davon aus, dass eine Veranlagung zum Stottern oft genetisch bedingt ist“. Wie es ist, mit dieser Sprechstörung zu leben und welche Therapieansätze Logopädinnen anwenden, erklären die Aalener Logopädinnen Dr. Gabriela Barthel und Ulrike Richter.

6.30 Uhr: Im Zuge des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle „Kriegerdenkmal“ in der Dewanger Straße wird diese für vier Wochen auf Höhe der Gebäude 40 bzw. 43 voll gesperrt. Die Sperrung erfolgt ab Montag, 26. Oktober, und wird Ende November wieder aufgehoben. Der Durchgangsverkehr Fachsenfeld-Dewangen wird über Treppach umgeleitet.

6.10 Uhr: Noch immer ist das Messer verschwunden, mit dem eine Mitarbeiterin der Prodi-Werkstatt der Stiftung Haus Lindenhof in Waldstetten am vergangenen Mittwoch, so schwer verletzt worden ist, dass sie später im Krankenhaus starb.

6.08 Uhr: Ein Blick auf die Corona-Zahlen zeigt, dass der Ostalbkreis sich nahe dem zweiten Grenzwert befindet. Laut dem Stand vom 21. Oktober, liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 49 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Entwicklung im Ostalbkreis in interaktiven Diagrammen.

6.06 Uhr: Eine Verspätung von fünf Minuten meldet die Bahn auf der Linie RB57 von Aalen Richtung Ulm um 6.23 Uhr. Grund sei eine Verspätung aus einer vorherigen Fahrt.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.