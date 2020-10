Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bopfingen. Ein 23-Jähriger kommt am Mittwochabend bei Bopfingen von der Fahrbahn ab und wird lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 17.45 Uhr mit seiner Maschine die K3315 von Härtsfeldhausen in Richtung Trochtelfingen. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanken und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstand Totalschaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird.