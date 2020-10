Varta verlängert Scheins Vertrag

Ellwangen. Die Varta AG hat den Vertrag mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Herbert Schein vorzeitig bis zum Jahr 2026 verlängert. Das hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen. Scheins Arbeitspapier wäre eigentlich erst im kommenden Jahr zur Verlängerung angestanden. Der 55-Jährige hatte das Unternehmen 2017 an die Börse geführt. Unter seiner Leitung wurde das seit 2019 im MDAX-gelistete Unternehmen Innovations- und Marktführer im Bereich der kleinen Lithium-Ionen-Zellen. Aufsichtsratschef Michael Tojner sagt: „Mit unserer Entscheidung über die vorzeitige Vertragsverlängerung trägt der Aufsichtsrat der sehr positiven Entwicklung der Varta in den vergangenen Jahren Rechnung. Mit Herbert Schein werden wir den großartigen Erfolgskurs fortsetzen.“ Die vorzeitige Vertragsverlängerung sei ein Zeichen dafür, dass man auf Kontinuität setze. „Mit Herbert Schein an der Spitze wollen wir den Wachstumskurs der Varta vorantreiben und die Organisation weiterentwickeln.“ Schein ist seit 1991 bei Varta, seit 2007 Geschäftsführer und seit dem Börsengang Vorstandsvorsitzender. Er sagt: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Ich freue mich, zusammen mit dem Team der Varta die Zukunft der Batterietechnologie entscheidend mitzugestalten.“