Justus-von-Liebig-Schule: Spenden statt Abifeier in Zeiten von Corona

Pandemie Wegen der Corona-Pandemie musste die geplante Abifeier des Jahrgangs 2020 der Justus-von-Liebig-Schule Aalen in diesem Sommer abgesagt werden. Die Schülerinnen und Schüler entschieden sich mehrheitlich, das dafür vorgesehene Geld nicht an die Einzelnen zurückzuzahlen, sondern mit der Summe verschiedene Einrichtungen sowie wohltätige Organisationen und Projekte in der Region in Form einer Spende zu unterstützen. „Um die Schule zu repräsentieren und andere zur Nachahmung anzuregen“, heißt es zur Begründung in einer Pressemitteilung der Schülerinnen und Schüler. Eine Spende erhalten haben: das Tierheim Dreherhof, die Aktion Radio 7 Drachenkinder sowie die Geriatrie im Ostalb-Klinikum (die SchwäPo berichtete) – jeweils im Wert von 422,87 Euro. Darüber hinaus spendete der Abiturjahrgang 600 Euro an den Kinderhospizdienst der Malteser Aalen. Fotos: privat