Parkrempler: Geschädigter gesucht

Ellwangen. Ein 82-jähriger Ford-Lenker hat am Mittwoch gegen 16 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz Insel in der Straße An der Jagst einen neben ihm geparkten größeren Van touchiert. Laut Polizei entfernte er sich von der Unfallstelle, nachdem er keinen Schaden feststellen konnte. Erst als er später einen leichten Schaden an seinem Fahrzeug bemerkte, verständigte er die Polizei.

Die Polizei Ellwangen bittet den geschädigten Autofahrer, sich unter Tel. (07961) 9300 zu melden.