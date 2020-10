Pizzameister Dr. Gunter Bühler holt Pizzamobil auf Bopfingens Marktplatz

Freizeit Lange, coronagerechte Schlange am Pizzamobil. Radio Ton hat auf Bopfingens Marktplatz am Donnerstagmittag Pizzaschnitten spendiert. Zu verdanken war dies dem Wissen von Bürgermeister Dr. Gunter Bühler, der auf unserem Foto links die Hände hochreckt. Er hatte sich bei der Aktion „Radio Ton Pizzameister“ gegen zwei Amtskollegen durchgesetzt. Beim Spiel galt es beispielsweise zu erraten, wie tief der Bodensee ist, wie viele Sonnenstunden es seit April in Baden-Württemberg gab, wer als Erster „Wetten dass“ moderiert hat oder einen Song von AC/DC anhand nur eines Gitarrenriffs zu erkennen. Kein Problem für den Rathauschef: „AC/DC hab ich früher selbst gespielt“, lacht er. mas/Fotos: mas