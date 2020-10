Neuer Mini, neue Rätin

Da ist dem Spion fast das Popcorn aus der Hand gefallen: In der München-Mord-Folge des vergangenen Samstags hatte Aalen einen Cameo-Auftritt. Zwar nicht als Drehort oder durch ein bekanntes Gesicht aus der Stadt, dafür aber durch ein Autokennzeichen. In der ersten Folge der zweiten Staffel von München Mord mit dem Titel „Ausnahmezustand“ hat sich ein schwarzer Audi mit Kennzeichen AA eingeschlichen. Dabei handele es sich laut der Produktionsfirma tv60film allerdings nur um ein Spielauto. Auf den Hollywood-Durchbruch muss der Spion wohl noch weiter warten ...

In der neuen Kita in Unterkochen hat Pfarrer Andreas Macho Weihwasser versprengt. Dabei assistierte ihm sein neuer Oberministrant. Wolfgang Steidle, den man in Aalen auch als Baubürgermeister kennt, trug für den Pfarrer das Weihwasserkessele. Bei Aalens reger Bautätigkeit werden immer wieder Kitas eingeweiht. Also, liebe Pfarrer in allen Stadtbezirken, nun wissen Sie, an welchen Oberministranten Sie sich zu diesen Anlässen wenden können.

Verstärkung hat nicht nur Pfarrer Macho, sondern auch der Aalener Gemeinderat bekommen. FDI-Stadtrat Arian Kriesch brachte zur letzten Sitzung sein Töchterchen mit. Richtig super findet das der Spion. Denn Kommunalpolitik ist hochspannendend. Da kann man nicht früh genug genug herangeführt werden.