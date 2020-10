Mehrere Unfälle wegen Starkregen am Freitagabend auf der A7

Ellwangen. Am Freitagabend kam es in der Zeit zwischen 21 Uhr und 23 Uhr gleich zu mehreren Unfällen wegen Aquaplaning auf der A7 im Bereich Ellwangen. Wie die Polizei berichtet, kam ein 29-jähriger Daimlerfahrer in Fahrtrichtung Ulm aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto drehte sich und prallte gegen die Schutzplanke. Ähnlich erging es einem 31-jährigen Audi Fahrer und kurz darauf einem 27-jährigen Daimlerfahrer, als sie an der Anschlussstelle Ellwangen auf die A7 in Richtung Ulm auffuhren. Aufgrund des starken Platzregens gerieten die beiden Fahrzeuge ins Schleudern und beschädigten Leitplanken, einen Baum sowie den Grünstreifen. Der Gesamtschaden beläuft auf 30.000 Euro.