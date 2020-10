Alle Coronatests beim FCH negativ - Heimspiel am Sonntag ohne Zuschauer

Heidenheim. Gewissheit beim 1. FC Heidenheim am Samstag: Wie schon am Vortag hat ein weiterer Coronatest, erneut durchgeführt vom Klinikum Heidenheim, bei allen Spielern sowie dem Trainer- und Funktionsteam ausschließlich negative Testergebnisse hervorgebracht, teilt der Verein mit. Zuvor waren am Mittwoch und Donnerstag zunächst insgesamt gleich sechs Personen von einem anderen Labor, vermutlich aufgrund falscher Labor-Testergebnisse, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gegen das zuständige Labor werden nun rechtliche Schritte geprüft.



Alle sechs Personen sind, wie die gesamte Mannschaft, vom Klinikum Heidenheim am Freitag und Samstag nochmals jeweils negativ getestet worden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt hat der FCH daher am Samstagnachmittag den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen dürfen und kann das Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück (13.30 Uhr, Voith-Arena) somit bestreiten.

Keine Zuschauer erlaubt



Verzichten muss die Mannschaft dabei jedoch leider auf Unterstützung von den Rängen. Auf Grund der Entwicklung der Infektionszahlen und des aktuellen Inzidenzwerts im Landkreis Heidenheim darf der FCH die Partie am Sonntag nun doch nicht, wie ursprünglich unter der Woche noch geplant, mit 499 Personen (abzüglich Sportler plus Mitwirkende am Spieltag) im Stadion durchführen. Darüber informierte das Landratsamt Heidenheim den FCH am Samstagnachmittag. Das Spiel darf lediglich ohne Zuschauer durchgeführt werden.



Alle FCH Fans, die ein Ticket für das Heimspiel erworben hatten, erhalten die Möglichkeit einer Kompensation. Die genaueren Infos dazu folgen in der kommenden Woche auf den FCH Kanälen.