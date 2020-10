Klopapier: Die Hamster sind zurück

Geht das Hamstern wieder los? Zu Coronahochzeiten war Klopapier ein kostbares Gut. Mit steigenden Infektionszahlen und weiteren Beschränkungen wandert das Toilettenpapier wieder vermehrt vom Supermarktregal in den Einkaufswagen. Und auch wenn man eigentlich selbst gar nicht hamstern will - der Letzte will ja auch niemand sein.

