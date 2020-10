Ein wechselhafter Wochenstart

War das ein klasse Wetter am Sonntag. Viel Sonnenschein und bis knapp 20 Grad. Am Montag wird es allerdings schon wieder wechselhafter und deutlich kühler, maximal noch 8 bis 10 Grad. 8 Grad werden es in Neresheim, 9 in Bopfingen und Ellwangen. Die 10 Grad gibts in Aalen und Schwäbisch Gmünd. Es kann den Tag über häufig regnen. In der Nacht zu Dienstag ist es meist bewölkt. Es kühlt ab auf 6 bis 4 Grad. Am Dienstag tagsüber sind viele Wolken unterwegs, maximal 11 Grad. Auch am Mittwoch dominieren die Wolken, ganz vereinzelt kann sich auch mal der ein oder andere kurze Schauer bilden. Die Höchsttemperatur liegt bei 12 Grad.