Schwerer Unfall auf der B29 bei Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen gegen 4 Uhr meldet, hat sich auf der Bundesstraße 29 Aalen - Stuttgart zwischen Iggingen und Schwäbisch Gmünd-Ost in beiden Richtungen ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen prallten ein PKW und ein LKW frontal zusammen. Dabei wurde der Fahrzeuglenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Floriansjünger befreit werden.

Stand 05 Uhr wird der Verkehr über Hussenhofen umgeleitet. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. mbu