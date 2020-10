DHBW Heidenheim stellt Vorlesungsbetrieb auf Online-Lehre um

Heidenheim. Um die Gesundheit aller zu schützen und der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, hat die Leitung der DHBW Heidenheim beschlossen, präventiv ab Montag, 26. Oktober, den gesamten Vorlesungsbetrieb der Heidenheimer Hochschule auf Online-Lehre umzustellen.

Gebäude nicht öffentlich zugänglich

Neben der Umstellung des kompletten Vorlesungsbetriebs auf Online-Lehre werden auch die Gebäude der DHBW Heidenheim nicht öffentlich zugänglich sein, heißt es im Schreiben der Dualen-Hochschule Baden-Württemberg. Absolut notwendige Ausnahmen, die einen Präsenzlehrbetrieb erfordern, können durch die Studiengangsleitung festgelegt werden. „Gerade Labore, Klausuren und mündliche Prüfungen sind online schwierig durchzuführen, daher haben wir diese Ausnahmen ermöglicht. Aber auch hier gilt: Das Zugangs-, Wege- und Hygienekonzept muss streng eingehalten werden.“ Auch die Bibliotheken bleiben unter gewährleisteten und nötigenfalls situativ angepassten strengen Sicherheitsvorgaben geöffnet.



„Ich bin sehr froh, dass unsere 859 Erstsemester-Studierenden in den vergangenen vier Wochen die Möglichkeit hatten, unsere Hochschule und sich untereinander persönlich kennenzulernen. Das erleichtert den Start ins Studium ungemein“, so Przywara. „Zudem konnten wir bereits im ersten Online-Semester seit Mitte März wichtige Erfahrungen sammeln“, sagt der Rektor weiter. Mit Stolz könne er sagen, dass sich die Online-Lehre in den vergangenen Monaten in allen 22 Studienrichtungen der Hochschule bestens bewährt habe.

Wie es nun weitergeht:

„Wir werden die Entwicklungen im Blick behalten. Trotz der vielfältigen Vorteile, die die Online-Lehre mit sich bringt, möchten wir auf das Miteinander und den Austausch vor Ort nicht verzichten und werden, sobald es die Fallzahlen zulassen, wieder möglichst viele Studierende in unsere Hörsäle lassen", so der Rektor. Außerdem würde die Zeit bis dahin genutzen werden, um den Online-Unterricht kontinuierlich zu verbessern. "Elemente davon werden wir dauerhaft in unser Lehrkonzept einbauen“, blickt der Rektor der DHBW Heidenheim optimistisch in die Zukunft.