Schnee räumen anstatt Schild

Streu- und Räumpflicht Gemeinderat Abtsgmünd beschließt, bestimmte Hinweisschilder an Fußwegen zu entfernen.

Abtsgmünd. Schilder an Fußwegen, die für den Winter besagen: „Dieser Weg wird nicht geräumt und nicht gestreut“ wird es künftig in Abtsgmünd generell nicht mehr geben. Sie werden abmontiert. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, und zwar einstimmig.

Hintergrund dieses Beschlusses ist die Rechtssicherheit. Denn eigentlich sind Anlieger auch von Fuß- und Treppenwegen dazu verpflichtet, diese zu räumen. Schild hin oder her.

Es habe schon entsprechende Gerichtsurteile gegeben, berichteten Bürgermeister Armin Kiemel und Ortsbaumeister Ralf Löcher. Weil dies nun eine rechtliche Grauzone sei, solle man alle Schilder demontieren. Es sei nicht gut, die Anlieger mit diesen Schildern in Sicherheit zu wiegen. Die Ratsmitglieder Armin Friedrich und Robert Kruger äußerten sich entsprechend.

Auf das Thema gestoßen war die Gemeindeverwaltung sinnigerweise nach der Bitte des Anliegers einer Stichstraße, der ein derartiges Schild beantragt hatte. Andernfalls solle der Bauhof die Stichstraße räumen. Nun hat er weder Schild noch Schneeräumung.