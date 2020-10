Ein wolkenreicher Dienstag

Am Dienstag sind auf der Ostalb wieder viele Wolken unterwegs - ganz vereinzelt kann sich auch noch der ein oder andere kurze Schauer bilden. Die Spitzenwerte liegen bei 10 bis 13 Grad. 10 Grad werden es in Neresheim, 11 in Bopfingen, 12 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 13 Grad. In der Nacht zu Mittwoch zu Mittwoch tauchen von Westen her neue Regenwolken auf. Es kühlt ab auf 7 bis 5 Grad. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kann es immer wieder mal regnen. Die Werte liegen bei 12 bis 15 Grad. Am Samstag wird es abseits des Hochnebels freundlich, maximal 18 Grad.