Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.13 Uhr: Es ist eine Sperrung mit eingebauter Staugarantie – wie die Gmünder Stadtverwaltung mitteilt, wird die dichtbefahrene Mutlanger Straße im Bereich der ehemaligen Firma Gatter in Schwäbisch Gmünd an diesem Dienstag zwischen 9 und 12 Uhr mehrmals kurzzeitig gesperrt. Grund dafür sind Grünarbeiten. Eine Ampel wird aufgestellt.

6.05 Uhr: Auch auf den Schienen sieht es gut aus: Die Deutsche Bahn meldet keine Ausfälle oder Verspätungen.

6.03 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.