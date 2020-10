Am Mittwoch fällt immer wieder Regen

Am Mittwoch wird das Wetter schon wieder wechselhaft. Es kann häufig regnen bei maximal 11 bis 14 Grad. 11 Grad werden es in Neresheim, 12 in Bopfingen, 13 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 14 Grad. Auch in der Nacht zu Donnerstag fällt immer wieder mal Regen. Es kühlt ab auf 10 bis 8 Grad. Am Donnerstag tagsüber ändert sich beim Wetter nicht viel - es wird häufig nass. Die Temperaturen gehen insgesamt etwas zurück und pendeln sich um 10 Grad ein. Am Freitag sind viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 15 Grad. Noch kurz ein erster Blick aufs Wochenende. Am Samstag und Sonntag scheint abseits des Hochnebels die Sonne. Mit Sonnenschein gibt es bis zu 18 Grad, im Dauergrau bleibt es kühler.