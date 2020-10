Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall am Drive-In Schalter

Schwäbisch Gmünd. In Schwäbisch Gmünd ist es am Dienstag zu einem Auffahrunfall am Drive-In Schalter eines Schellrestaurants gekommen. Wie die Poliezi mitteilt, rutschte eine 82 Jahre alte Citroen-Fahrerin gegen 16.40 Uhr beim Bezahlen von der Bremse ab und betätigte dabei das Gaspedal. Dadurch fuhr sie auf das vor ihr wartende Auto einer 18 Jahre alten Suzuki-Fahrerin auf und schob dieses auf das Auto eines 50 Jahre alten Opel-Fahrers auf. Die 10 Jahre alte Beifahrerin in dem Fahrzeug wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der 50 Jahre alte Opel-Lenker sowie sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa. 4500 Euro.