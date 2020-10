Unbekannter stiehlt Paket mit Kochtöpfen

Aalen. Ein bisher Unbekannter hat am Mittwochmittag zwischen 12 Uhr und 14.20 Uhr ein Paket vor der Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße entwendet. Laut Angaben der Polizei wurde das dort von einem Paketdienst abgelegt. Der Wert des entwendeten Kochtopfsets liegt bei 1200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240.