Die ganze Welt der Greifvögel und Eulen in Lorch

Die Flugschau kann auf dem Gelände vor den Toren des Klosters Lorch noch am Samstag, 31. Oktober, und Sonntag, 1. November, jeweils um 15 Uhr besucht werden. Tickets sind nur im Klostershop erhältlich. Der Eintritt zur Greifvogelflugschau kostet für Erwachsene 7 Euro, ermäßigte Tickets 3,50 Euro. Familien bezahlen 17,50 Euro. Außerdem gibt es für Herbst und Winter noch neue Schnupperkurstermine in der Stauferfalknerei. Eine Anmeldung ist im Touristikbüro Kloster Lorch möglich. Telefon (071 72) 92 84 97 oder per E-Mail an info@stauferfalknerei.de.

Die Kurse „Faszination Greifvogel“ werden angeboten an den Wochenenden

21. und 22. November, 28. und 29. November, 12. und 13. Dezember, 23. und 24. Januar 21,

6. und 7. Februar 21,

20. und 21. Februar 21,

6. und 7. März 21, und 20. und 21. März 21. Anmeldung erforderlich.