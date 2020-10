OB begeistert vom ersten Aalener „Vorher-Nachher“-Kalender

Geschenkidee Ganz begeistert war der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler (Mitte), als er am Donnerstag sein persönliches Exemplar des ersten Aalener „Vorher-Nachher-Kalender“ von SchwäPo-Redaktionsleiter Jürgen Steck (links) überreicht bekam. Der Kalender kombiniert historische und neue Aalener Stadtansichten, aufgenommen aus luftiger Höhe. Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit des Aalener Stadtarchivs mit der SchwäPo. Stadtarchivar Dr. Georg Wendt (rechts) hat die historischen Aufnahmen zusammengestellt, zu denen SchwäPo-Fotograf Oliver Giers aktuelle Aufnahmen mit der Drohne fertigte. Den Aalener „Vorher-Nachher“-Kalender gibt es im SchwäPo-Shop und in der Tourist-Info. SchwäPo-Abonnenten zahlen 17,95 Euro, sparen also 2 Euro zum regulären Verkaufspreis von 19,95 Euro. Wer den Kalender nach Hause gesendet bekommen will, kann für 4,90 Euro Aufpreis den Kalender online bestellen: www.schwaebische-post.de/aalen-kalender. Auch telefonisch kann er bestellt werden – und zwar von Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 16 Uhr, Telefon (07361) 594292. Foto: Benedikt Walther