Rübengeister mit QR-Code

Die Mädels freuen sich jedes Jahr aufs Rübengeistern. Nicht aufs amerikanische Halloween, sondern aufs „richtige“ Rübengeistern. So soll es eigentlich auch dieses Jahr sein. Wenn nicht das Wort mit C wäre. Also müssen andere Ideen her, damit corona-konform gegruselt werden kann. Die Papas haben beim Schnitzen die Lösung: ein eingeschnitzter QR-Code mit Möglichkeit zur 1-Euro-Überweisung per Paypal für die Süßis. Na ja ... Vielleicht werden doch nur die Mamas gegruselt und zur Rausgabe von Süßem gebeten. Ist einfacher.