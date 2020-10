Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Montag beginnt der Teil-Lockdown: Aber wie ist die Stimmung bei Ellwangens Händlerinnen und Gastronomen? Wir haben uns umgehört. Auch Veranstaltungen müssen abgesagt werden. In Ellwangen bedeutet dies: „Zu den abgesagten Veranstaltungen gehören neben Veranstaltungen des Kulturamts auch die Ellwanger Wildwochen, deren Fortsetzung aufgrund der Schließung der Gastronomie nicht möglich ist.“ Ebenso entfalle die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge, die für den Samstag, 14. November, geplant war. Das sind die Beschlüsse für Ellwangen.

6.07 Uhr: Auch Autofahrer kommen pünktlich ans Ziel - es sind keine Staus oder Verkehrsbehinderungen gemeldet.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Zugpendler: Die Züge der Rems- und Brenzbahn rollen in der nächsten Stunde pünktlich ab.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen