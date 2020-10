Dachstuhlbrand in Gaildorf

Gaildorf. Am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr ist der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Hölderlinstraße in Gaildorf in Brand geraten. Laut Polizei hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Gaildorf, die mit elf Fahrzeugen und 59 Personen im Einsatz war, gelöscht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 100 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.