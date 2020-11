Ellwangen: Gartenhaus und Holzlagerplatz stehen in Vollbrand

Ellwangen. Die Freiwillige Feuerwehr in Ellwangen hatte am Samstag allerhand zu tun. Gegen 19 Uhr am Samstag wurde ein Vollbrand eines Gartenhauses in der Weidenstraße gemeldet. Da der Schuppen an eine Nachbargarage angebaut ist, bestand Gefahr des Brandüberschlages auf die benachbarten Gebäude. Laut Polizei konnte dies durch den gezielten Einsatz dreier C-Rohre verhindert werden. Wie das Feuer im Schuppen ausgebrochen ist sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt. Die Ellwanger Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräfte aus.

Gegen 23.30 Uhr am Samstag musste die Feuer erneut ausrücken. Im Kirnbach stand ein Holzlagerplatz mit rund 15 Quadratmetern Buchenscheitholz in Vollbrand. Mit einem Frontlader wurde das Holz auseinander gezogen und abgelöscht. Laut Feuerwehr hat es sich bei dem Brand vermutlich um Brandstiftung gehandelt. Im Einsatz waren 24 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen.