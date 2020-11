Im Autohaus Zündschlüssel geklaut

Kriminalität Mit gestohlenen Fahrzeugen in der Nacht zum Sonntag auf Tour gegangen – auch in Böhmenkirch.

Böhmenkirch/Geislingen. Mehrere Zeugen meldeten bei der Polizei am Samstag zwischen 23.23 und 23.31 Uhr zwei Unfallfluchten und ein liegengebliebenes Auto. Der Fahrer des Mini Cooper war in der Degenfeld-Straße zunächst gegen einen Baum und in der Stuttgarter Straße gegen einen anderen Wagen geprallt. Schließlich wurde das Auto in der Steinenkircher Steige abgestellt. Der Wagen war unverschlossen, der Zündschlüssel fehlte. Die Ermittlungen ergaben, dass die Besitzerin den Wagen bei einem Autohaus in Geislingen abgestellt, und den Schlüssel in einen Briefkasten geworfen hatte. Dieser Briefkasten war aufgebrochen worden.

Gegen 1 Uhr in dieser Nacht wurde ein weiteres Auto auf der Ortsumfahrung Süßen entdeckt. Der VW hatte vorne einen Plattfuß. Der Zündschlüssel war ebenfalls in dem aufgebrochenen Briefkasten hinterlegt gewesen. Das Polizeirevier Geislingen (Telefon 07331/93270) sucht Zeugen.