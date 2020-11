Herrliche Herbststimmung über der Kapfenburg und Hülen

Natur Ein wunderschöner Aussichtspunkt und der perfekte Ort, um innezuhalten. Auf einer Bank am südlichen Ortsrand von Lauchheim-Hülen in Höhe der 14-Nothelfer-Kapelle wird nicht nur eine Verweilmöglichkeit für müde Wanderer geboten. Von hier öffnet sich der Blickwinkel über die Felder hinweg zur katholischen Pfarrkirche St. Franziskus und Schloss Kapfenburg. Wer den Blick noch weiter schweifen lässt, kann am Horizont den Windpark „Nonnenholz“ zwischen Röhlingen und Zöbingen erkennen. Text und Foto: We