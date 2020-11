Kocherladen Aalen bleibt offen

Aalen. Viele Tafelläden in Deutschland sind coronabedingt immer noch geschlossen oder schließen wieder. Nachdem einige Anfragen an die Aalener Tafel eingegangen sind, geben nun Pfarrer Bernhard Richter und Diakon Michael Junge sowie Gerhard Vietz als Projektleiter bekannt, dass die Aalener Tafel geöffnet bleibt.

Es können zwar nur noch vier Kunden gleichzeitig in die Tafel, daher kann es zu Wartezeiten kommen, informiert Richter. Auch muss Maske getragen werden und es müssen Hände desinfiziert werden, aber die eingeschränkten Öffnungszeiten gelten auch weiterhin: Montags 13 bis 15 Uhr, dienstags bis freitags 10 bis 12 Uhr.

Der Kocherladen in Aalen besteht seit 21 Jahren und will Menschen ohne oder mit geringem Einkommen helfen, günstig Lebensmittel einzukaufen. „Wir hoffen, dass wir diesen Auftrag auch in Zukunft erfüllen können,“ so Pfarrer Richter. „Denn die Pandemie trifft die Schwächsten in der Gesellschaft oft besonders hart. Da müssen wir gegensteuern und helfen!“