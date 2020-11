Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Der Schwabenpark beendet die Corona-Saison. Nach dem Saisonende am 1. November wird der Schwabenpark entsprechend winterfest gemacht. „Die Wasserbecken werden abgelassen, und die Gärtner machen die Pflanzen winterfest. Die Attraktionen werden abgebaut und gewartet“, sagt der Pressesprecher.

6.07 Uhr: Achtung Bahnfahrer: Der RB 13 Schwäbisch Gmünd (6.32 Uhr) in Richtung Crailsheim fährt heute nur bis zum Aalener Hauptbahnhof. Das meldet die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite.

6.03 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist heute Morgen wenig los. Derzeit müssen Sie mit keinen Behinderungen rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.