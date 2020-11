Zwei Unbekannte klauen Parfüms aus einem Drogeriemarkt

Schwäbisch Gmünd. Zwei unbekannte Diebe haben am Dienstag gegen 12 Uhr in einem Drogeriemarkt im Bereich Kalter Markt mehrere Parfüms geklaut. Anschließend stiegen sie in einen weißen VW T-Cross mit ausländischem Kennzeichen und fuhren in Richtung Königsturmstraße davon. Wie die Polizei mitteilt liegt der Wert der gestohlenen Düfte bei mehreren Tausend Euro.

Die Polizei beschreibt die Tatverdächtigen so:

Täter 1: männlich, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, normale Statur, trug schwarz-weiße Nike-Turnschuhe, eine Bluejeans sowie eine dunkelblaue Daunenwinterjacke und eine blaue Strickmütze.

Täter 2: männlich, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, eine Bluejeans, einen blauen Pulli. Er hatte blonde kurze Haare und trug einen Dreitagebart. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet unter Tel. (07171) 3580 um weitere Hinweise.