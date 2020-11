Brühlgrabenbrücke für 80 000 Euro saniert

Verkehr In Benzenzimmern wird wieder gebaut. Nun ist die Brücke über den Brühlgraben in der Herrengasse dran. Diese muss saniert werden. Die bitominösen Schichten werden dabei ausgebaut, eine neue Abdichtung wird eingebaut. Die Gehwegkappen werden hier erneuert und ein neues Geländer angebracht. Im weiteren Schritt wird ein Oberflächenschutzsystem aufgebracht, das bedeutet, dass der einbetonierte Baustahl besser geschützt wird. Je nach Witterung soll die Maßnahme bis spätestens Jahresende erfolgt sein. Die Sanierung ist jetzt erst möglich, da erst die Ortsdurchfahrt fertiggestellt werden musste. Der Umleitungsverkehr floss in dieser Zeit über die Herrengasse und damit über die Brühlgrabenbrücke. Die Umleitung erfolgt über Straße Am Brühlgraben und die Bushaltestelle wurde an die alte Schule verlegt. Die gesamte Maßnahme ist mit 80 000 Euro angesetzt. mj/Foto: mj