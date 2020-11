Trump vs. Biden: Nacht der Entscheidung

Vier weitere Jahre Donald Trump? Oder die ersten vier für Herausforderer Joe Biden? In ein paar Stunden sind wir (vielleicht) schlauer. Bis dahin tickern wir...

23:12 Uhr: In North Carolina wird es übrigens ein bisschen später - 45 Minuten, um genau zu sein. Vier Wahllokale haben ihre Öffnungszeiten verlängert, meldet der Spiegel mit Verweis auf amerikanische Medien. Grund: Probleme mit einigen Druckern in den Lokalen. Heißt: Erste Ergebnisse verzögern sich.

23:06 Uhr: Hier noch ein bisschen Lesestoff: der heutige Leitartikel der Südwestpresse zur US-Wahl von Peter DeThier, der von einer "Schicksalswahl" schreibt.

22.58 Uhr: Um 1 Uhr deutscher Zeit schließen die ersten Wahllokale zum Beispiel in Teilen von New Hampshire, Florida, Indiana und Kentucky. In Georgia, South Carolina, Virginia oder Vermont ist die Wahl dann bereits beendet.

22:54 Uhr: Joe Biden warb heute nochmals in Philadelphia für sich. "Wir wählen Hoffnung statt Angst. Wir wählen die Wahrheit statt Lügen. Wir wählen Wissenschaft statt Fiktion." Fasst seinen Wahlkampf gut zusammen.

Kleiner Nachtrag: Theoretisch müsste ein Kandidat nur in den elf bevölkerungsreichsten Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas, Florida oder New York siegen, um die Wahl zu gewinnen. Wenn das mal so einfach wäre...

22:41 Uhr: Wie immer bei US-Wahlen gilt: Nicht die Mehrheit der Stimmen in den ganzen USA (die sogenannte Popular Vote) entscheidet, sondern die Mehrheit der Wahlmänner, die ein Bundesstaat ins Electoral College entsendet, jenem Organ, das im Januar Präsident und Vizepräsident wählt. Die Zahl der Wahlmänner richtet sich unter anderem nach der Bevölkerungszahl in den jeweiligen Bundesstaaten. Der künftige Präsident benötigt mindestens 270 Wahlmänner.

22:33 Uhr: Amtsinhaber Donald Trump ist auf jeden Fall (wie zu erwarten war) siegessicher: „Wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte der Präsident bei einem seiner heutigen letzten Wahlkampfauftritte. Mal gucken…

22:30 Uhr: Guten Abend, herzlich Willkommen zum Live-Ticker von Schwäbischer Post und Gmünder Tagespost zur US-Wahl 2020. Tobias Dambacher (später live) und Robert Schwarz (derzeit live) tickern hier in den kommenden Stunden aktuelle Ergebnisse, erste Eindrücke und Hochrechnungen der wichtigsten Wahl der Welt.