Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.50 Uhr: Der IRE 3201 Aalen (7.03 Uhr) in Richtung Ulm fällt heute aus, da eine Störung vorliegt. Die Deutsche Bahn meldet, dass ein Ersatzzug zwischen Aalen und Ulm fährt.

6.30 Uhr: Die Schwäbische Post und die Gmünder Tagespost unterstützen die Gastronomen des Ostalbkreises im Teil-Lockdown. „Unsere beiden Tageszeitungen und die Wochenzeitungen Gmünder Anzeiger und Wochenpost veröffentlichen an diesem Mittwoch Sonderseiten mit den Gasthäusern, die einen Liefer- und Abholservice anbieten“, sagt Marc Haselbach, Leiter Werbevermarktung der SDZ. Druck und Medien, das Unternehmen, zu dem die Schwäbische Post und die Gmünder Tagespost gehören.

6.17 Uhr: Der Panoramaweg auf dem Rosenstein ist aus Sicherheitsgründen noch gesperrt. Eine Umleitungsstrecke für Wanderer und Radfahrer ist ausgeschildert.

6.12 Uhr: Vier weitere Jahre Donald Trump? Oder die ersten vier für Herausforderer Joe Biden? In ein paar Stunden sind wir (vielleicht) schlauer. Hier gibt es die US-Wahl im Live-Ticker von Schwäbischer Post und Gmünder Tagespost.

6.06 Uhr: Achtung Bahn-Pendler: Der IC 2164 Ellwangen (6.47 Uhr) über Aalen (7 Uhr) und Schwäbisch Gmünd (7.16 Uhr) in Richtung Karlsruhe fällt heute aus. Dafür fährt laut Deutsche Bahn der IC 2164 zu den gleichen Abfahrtszeiten.

6.02 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Derzeit müssen Sie mit keinen größeren Behinderungen durch Staus rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.