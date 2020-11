1000 Euro für Verein in Lautern

Benefiz 1000 Euro aus dem Prämiensparen der BW-Bank gehen an den Verein „Älterwerden in Lautern – Miteinander – Füreinander“. Die Spende soll den Förderverein bei der Umsetzung seiner Projekte unterstützen. Das Ziel ist die Schaffung einer Dorfstruktur, damit jeder Lauterner im Dorf alt werden kann. Mit den 1000 Euro aus dem Lossparen will der Verein ein Pavillon mit Equipment anschaffen für Veranstaltungen im Freien. Im Bild (v.l.): Gerhard Wünsch Prokurist der BW-Bank, Vereinsvorsitzende Marie-Luise Zürn Frey und Andreas Kull, Leiter Privates Vermögensmanagement Ostwürttemberg. Foto: privat