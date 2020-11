Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.29 Uhr: Die US-Wahl bleibt spannend. Nun steht Joe Biden kurz vor der Ziellinie. Er braucht nur noch einen weiteren Staat, dann ist ihm der EInzug ins Weiße Haus gesichert.

7.15 Uhr: Langsam macht sich der Berufsverkehr auf den Straßen in der Region bemerkbar. Auf der B29 Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen in Höhe Zollhaus müssen Sie wegen Stau mit sechs Minuten mehr rechnen. Ebenfalls sollten Sie in der Gegenrichtung mehr Zeit einplanen. Hier stockt der Verkehr an mehreren Streckenabschnitten.

7.11 Uhr: Heute scheint abseits des Hochnebels häufig die Sonne bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad gibts in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Ellwangen. Die 11 Grad gibts in Aalen und Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Freitag ist es meist klar, örtlich kann sich auch Nebel bilden. Tim Abramowski mit den Wetteraussichten fürs Wochenende.

7 Uhr: Achtung Bahnfahrer: Die Deutsche Bahn meldet, dass es wegen einer Vielzahl von kurzfristigen Krankmeldungen auf dem gesamten Streckennetz Aalen - Stuttgart zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen kommen kann.

6.45 Uhr: Auch an Tag 2 nach der Wahl ist noch nicht klar, wer der neue Präsident der USA wird. Donald Trump und Joe Biden liefern sich weiter ein spannendes Rennen ums Weiße Haus.

6.40 Uhr: Eine Analyse der städtischen Gebäudewirtschaft zeigt auf, in wie vielen Klassenzimmern die Situation des Lüftens kritisch ist. Drei Mal in einer Stunde, so raten Experten, soll ein Klassenzimmer komplett durchlüftet werden, um die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 zu verringern. Das Problem: Weil sich die Fenster in einigen Klassenzimmern nur wenig öffnen lassen, kann eine Durchlüftung bis zu 20 Minuten und länger dauern.

6.29 Uhr: Die Remsgöckel sagen alle Veranstaltungen der Saison 2021 ab. Die Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen, aber es müsse Gesundheit über der Gaudi stehen. Außerdem, so die Vorstandschaft weiter, wäre Fasnacht mit anderthalb Meter Abstand, ohne Umarmungen und Küssen mit Mund- und Nasenschutz auch nicht lustig.

6.16 Uhr: Bis die Operation des maroden Douglasienbeins des Aalbäumleturms gelungen ist, bleibt das Aalener Wahrzeichen noch gesperrt. Das arg lädierte Bein des Aalbäumles soll mit einer Manschette aus Stahl stabilisiert werden. Diese kostengünstige Zwischenlösung wolle man noch in diesem Jahr angehen.

6.08 Uhr: Der RB 13 Ellwangen (6.36 Uhr) über Aalen (6.54 Uhr) und Schwäbisch Gmünd (7.23 Uhr) in Richtung Stuttgart, fällt heute aus. Das meldet die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite.

6.04 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist heute Morgen noch nicht viel los. Zur aktuellen Stunde müssen Sie mit keinen größeren Behinderungen rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.