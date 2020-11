Abtsgmünd. Die Gemeinde Abtsgmünd hat einen neuen Mitarbeiter begrüßt. Jan-Marc Held wird ab sofort für alle Belange des Breitbandausbaus in der Gemeinde sowie in den Bereichen EDV und Telekommunikation in der Gemeindeverwaltung zuständig sein. „Die Stelle wurde neu geschaffen, um dem enormen Herausforderungen des kommunalen Breitbandausbaus gerecht zu werden“, heißt es in einer Presseerklärung. Erstes großes Projekt sei die Beseitigung der „weißen Flecken“ in der Flächengemeinde Abtsgmünd. Anschließend sollen alle „grauen Flecken“ beseitigt werden.

Außerdem ist Jan-Marc Held Ansprechpartner für Endanwender und Bürger. Held werde weiter die Konzeption, Planung und Organisation der kompletten IT-Infrastruktur des Rathauses und deren Digitalisierung übernehmen.

Jan-Marc Held wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern in Hohenstadt. Held ist Bankkaufmann und staatlich geprüfter Wirtschaftsinformatiker.