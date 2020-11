Luftfilter für Kinder

Abtsgmünd-Hohenstadt. Am Freitag kam Radio-7-Moderator Frank Januschke an die Grundschule Hohenstadt, um zehn Luftfilter der Firma „Flex“ an Rektorin Sibylle Beck und die Schüler zu überreichen. Bianca Zarncke hatte sich zwei Wochen zuvor im Namen der Grundschule bei dem Radiosender um die Luftfilteranlagen beworben – und gewonnen.

Die Filter der Firma Flex sind eigentlich für den Einsatz auf Baustellen konzipiert, doch durch die Coronakrise finden sie nun auch in anderen Bereichen Anwendung. Bereits 25 Prozent der Filterleistung reichen aus, um die Luft ausreichend von Viren zu befreien, so Michel Konrad. Und die Geräte sind so leise wie ein Kühlschrank.

Sibylle Beck, Rektorin der Grundschule, freute sich, dass die Klassenräume von nun an besser gegen Viren ausgestattet sind und bedankte sich bei Radio 7 und der Firma Flex für das Gewinnspiel und die Spende.