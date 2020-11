Bahnunfall: 15-Jähriger schwer verletzt

Schorndorf-Haubersbronn. Am Montag hat sich sich in Haubersbronn gegen 14.30 Uhr ein schwerer Bahnunfall ereignet, bei dem ein 15-jähriger Jugendlicher schwer verletzt wurde. Das teilt die Polizei mit. Nach vorliegenden Erkenntnissen wollte der Jugendliche in der Straße An der Wieslauf die Gleise an einem unbeschrankten Bahnübergang queren. Dabei wurde er von einem in Richtung Oberndorf fahrenden Zug erfasst. Der Jugendliche wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.