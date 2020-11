Es wird freundlich - vorausgesetzt der Hochnebel löst sich auf

Mit Sonne gibt es am Dienstag bis zu 13 Grad.

Am Dienstag gibt es abseits des Hochnebels wieder viel Sonnenschein bei maximal 13, örtlich auch 14 Grad. Im Dauergrau, beziehungsweise wenn sich der Hochnebel erst später auflöst, liegen die Werte im einstelligen Bereich. In der Nacht zu Mittwoch ist es anfangs sternenklar, später kann sich Nebel bilden. Es kühlt ab auf 7 bis 3 Grad. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ändert sich beim Wetter überhaupt nichts. Sobald sich der Hochnebel verzogen hat, scheint häufig die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 13 bis 14 Grad. Im Dauergrau bleibt es deutlich kühler.