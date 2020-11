Martinimarkt: Zum Bummeln ging's am Montag in Aalens Innenstadt

Freizeit Wenn im November die Düfte von Bratwürsten und Gewürzen durch die Gassen von Aalens Innenstadt wabern, kann das nur bedeuten: Es ist wieder Martinimarkt. Am Montag lockte dieser viele Besucherinnen und Besucher in die City. Verkäufer priesen ihre Ware an, demonstrierten, was Küchengeräte können, verkauften Hosenträger, Unterhosen, Magenbrot & Co. Beratungsgespräche wurden geführt wie gewohnt – nur eben mit Abstand und Maske. Corona wegen wurde der Markt entzerrt, Stände zwischen Rathaus und Sparkassenplatz luden zum Bummeln ein. Foto: opo