Kein Test trotz Verdacht

Aalen. Bereits vergangene Woche erhielt eine Frau aus dem Ostalbkreis Bescheid, dass eine Kontaktperson positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. „Wir haben dann die Bereitschaftsnummer angerufen und wurden an ein Klinikum weitergeleitet“, berichtet sie. Dort angekommen, erhielt sie die Nachricht: Am Wochenende werden keine Tests vorgenommen. „Dann sind wir am Montag zum Hausarzt gegangen“, erinnert sie sich. Tage später. Während sie in Quarantäne ist, wartet sie immer noch auf das Testergebnis – und ist empört. „Meine Tochter wohnt in Konstanz und hatte einen Tag später ihr Ergebnis.“ Ein Anruf bei dem Arzt, der den Abstrich genommen hat, zeigt, dass die Labore wohl überlastet sind. „Neben mir warten wohl 80 Leute auf ein Ergebnis“, erzählt die Frau.

„Es kommt immer darauf an, über welches Labor alles abläuft“, sagt Susanne Dietterle, Sprecherin des Landratsamts Ostalbkreis, dazu. Denn das Landratsamt selbst habe keinen Einfluss auf die Tests.