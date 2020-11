Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

8.45 Uhr: Der Jahrestag der Reichsprogromnach war Anlass für das „Netzwerk für Demokratie“ im Ostalbkreis, eine Online-Diskussion zu veranstalten. Der Titel „Stimmen im öffentlichen Raum – populär, nicht populistisch“ war Steilvorlage für die fünf Experten und Expertinnen. Welche Rolle haben Zeitungen, Radio, Fernsehen und Theater heute in Zeiten des Trumpismus’, von Querdenkern, von Rechtsextremismus und AfD? Was die Experten zu ihrem Gebiet dazu sagen, lesen Sie hier.

8.40 Uhr: Der IC 2063 nach Leipzig (planmäßige Abfahrt 8.59 Uhr in Aalen) hat heute laut Bahn rund 24 Minuten Verspätung.

8.30 Uhr: Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin am Dienstagmorgen zwischen Lorch und Beutenmühle, als sie von einem Auto erfasst wurde.

8.10 Uhr: Künftig werden im Ostalbkreis die Corona-Zahlen des Vortages (bis einschließlich 24 Uhr) veröffentlicht. Demnach gab es gestern einen Nachtrag der Zahlen: 694 aktive Fälle sind derzeit im Ostalbkreis gemeldet. Auch die Angaben der Städte und Gemeinden wird nun wieder täglich aktualisiert. In Aalen sind es aktuell 164 Fälle, in Ellwangen 56, in Gmünd 132 und in Bopfingen 50. Alle anderen Städte und Gemeinden finden Sie hier.

8 Uhr: Das Klinikum Heidenheim erlässt aufgrund der steigenden Zahl der Corona-Patienten ab sofort ein Besuchsverbot - mit Ausnahmen. Welche Ausnahmefälle es gibt, erfahren Sie hier.

7.40 Uhr: Donald Trump ist abgewählt. Joe Biden wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch in der Region gibt es US-amerikanische Bürger, die gewählt haben. Nach der Abwahl von Präsident Trump zeigen sie sich erleichtert.

7.30 Uhr: An der Kreuzung B29/B290 kurz nach der Anschlussstelle Aalen/Westhausen und von Ellwangen kommend staut es sich.

7.20 Uhr: Auf der Landesstraße zwischen Dewangen und Rauburr besteht die Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle.

7.05 Uhr: Mit Blick auf steigende Corona-Zahlen und mögliche Lieferengpässe hat Baden-Württemberg fünf Millionen Schnelltests als Notreserve geordert. Diese Antigen-Tests könnten auch bei großen Ausbrüchen etwa in Pflegeheimen oder Krankenhäusern genutzt werden, teilte Gesundheitsminister Manne Lucha der Deutschen Presse-Agentur mit.

6.55 Uhr: Es ist wieder soweit: Auf der B29 Richtung Aalen beginnt der Stau vor Essingen. Rund 13 Minuten brauchen Sie aktuell länger.

6.20 Uhr: Die EU-Kommission hat die Gespräche über die Lieferung eines Corona-Impfstoffs mit den Pharmafirmen Biontech und Pfizer abgeschlossen. Ein fester Vertrag solle "in den kommenden Tagen unterzeichnet" werden, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Die Kommission bekräftigte, dass die EU-Staaten gemäß ihrem Bevölkerungsanteil Impfstoff zugewiesen bekommen sollen. Rechnerisch wären dies für Deutschland bei dem Mittel von Pfizer und Biontech maximal 56 Millionen Dosen.

6.05 Uhr: Und täglich grüßt das Murmeltier. So macht Tim Abramowski heute auf seinen Wetterblog aufmerksam. Wie auch die vergangenen Tage, wird es heute wieder richtig schön sonnig. Bei 13 Grad ist es aber dennoch sehr frisch. Die Aussichten für die kommenden Tage gibt's hier.

6 Uhr: Die Straßen in der Region sind frei. Auch die Bahn meldet keine Verzögerungen oder Zugausfälle. Wir wünschen allen eine gute Fahrt!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.