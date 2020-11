„Juwelier Schön“ bringt Glanz mit

Aalen. Vor wenigen Tagen hat Laura Schön ihr Schmuckgeschäft „Juwelier Schön“ in der Mittelbachstraße direkt neben dem Eiscafé Venezia eröffnet. Schön ist bereits seit Eröffnung des Einkaufscenters Mercatura im Jahr 2011 mit ihrem Geschäft „Kristall-Eleganz“ im Einkaufszentrum am Nördlichen Stadtgraben vertreten. Mit den Jahren hat sich ihr Geschäfts gewandelt von einem reinen Modeschmuck-Anbieter mit Swarovski-Steinen hin zu einem Anbieter von edlem Echtschmuck. Mit ihrem neuen Geschäft in der Mittelbachstraße hat sich Laura Schön vergrößert, hinter der Ladenfläche hat sie eine Werkstatt für Goldschmiedearbeiten und Uhrenreparaturen eingerichtet.

Ihr Geschäft „Kristall-Eleganz“ im Mercatura führt sie erst einmal weiter – bis 2021 dort der Mietvertrag ausläuft. UW