Der Ostalb-Morgen

8.38 Uhr: In Aalen im Nördlichen Stadtgraben ist ein Senior am Mittwochmorgen von einem Trickdieb bestohlen worden. Der Dieb bat den 92-Jährigen, ihm Geld zu wechseln. Daraufhin klaute er unbemerkt die Scheine aus dem Geldbeutel. Die Polizei sucht nach Hinweisen und veröffentlicht eine Täterbeschreibung.

8.10 Uhr: Die Ansiedlung des Stahlunternehmens BGH ist in Heubach weiter ein Thema. Eine Ansiedlung war auf Böbinger Gemarkung nicht möglich. Heubach bietet sich aber an.

7.45 Uhr: In Baden-Württemberg könnten die Schüler wegen der Corona-Pandemie früher in die Weihnachtsferien starten als geplant. Kultusministerin Susanne Eisenmann rief die Schulen im Land auf, die Weihnachtsferien dieses Jahr durch bewegliche Ferientage um zwei Tage nach vorne zu verlängern. Die Entscheidung müssten aber die Schulen vor Ort treffen. Schüler würden dann nicht erst am 22. Dezember in die Weihnachtsferien entlassen, sondern schon am 18. Dezember.

7.30 Uhr: Die Sorge im Albstift in Aalen sind groß: Erneut gibt es Coronafälle. Nachdem Ende Oktober zwölf Personen mit dem Virus infiziert und 35 in Quarantäne waren, berichtet Stiftsdirektorin Andrea Schneider nun, dass zurzeit vier Bewohner im Pflegebereich des KWA Albstifts Aalen als Covid-19-infiziert gelten.

7.05 Uhr: 30 weißvermummte Gestalten sind am Dienstagabend durch die Alfdorfer Straßen gezogen. Es war eine Demo, die für Aufsehen sorgte und für Ärger mit der Gemeindeverwaltung.

7 Uhr: Ein kurzer Blick auf die aktuellen Coronazahlen im Ostalbkreis: Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder etwas gesunken. Während am Dienstag noch 183 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden, waren es gestern noch 171. Auch die aktiven Fälle sind nicht weiter gestiegen. Vier aktive Fälle weniger haben wir im Kreis (Stand Mittwoch). Wie sich die Fallzahlen in Ihrer Stadt oder Gemeinde verhält, erfahren Sie in unseren interaktiven Diagrammen.

6.50 Uhr: Auf der B29 auf Höhe Essingen staut es sich in Fahrtrichtung Aalen. Aber auch auf der Gegenfahrbahn stockt bereits der Verkehr.

6.17 Uhr: Achtung Gegenstände auf der A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Dinkelsbühl/Fichtenau und Feuchtwangen-West.

6.15 Uhr: Viel Sonnenschein bei bis zu 14 Grad erwarten uns heute auf der Ostalb - vorausgesetzt der Hochnebel löst sich auf. Auch für die kommenden Tage sieht das Wetter änlich aus. Mehr dazu in Tims Wettervideo.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet bislang für diesen Morgen keine Verzögerungen oder Ausfälle.

6.02 Uhr: Noch ist es ruhig auf den Straßen. Bis auf die üblichen Baustellen haben Sie an diesem Morgen freie Fahrt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.