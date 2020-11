Backnang: Radfahrer von Auto und Bus erfasst

Backnang. Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde, als er zuerst von einem Auto und dann von einem Bus erfasst wurde.

Was war geschehen: Ein 46-jähriger Smart-Fahrer befuhr die K 1907 von Heiningen in Richtung Weissach im Tal. Wie der Autofahrer der Polizei schildert, querte bei einem dortigen Feldweg ein Radfahrert die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr anhalten und erfasste den 19-jährigen Radfahrer. Dieser wurde beim Aufprall auf die Gegenfahrspur geschleudert, wo er von einem entgegengekommen VW Bus erneut erfasst wurde. Das Unfallopfer wurde unter dem VW Bus eingeklemmt und musste von anwesenden Ersthelfern befreit werden. Der 19-jährige Fahrradfahrer wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn ist derzeit noch gesperrt (Stand 8.45 Uhr). Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zu den Rettungsmaßnahmen war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Unfallzeugen werden gebeten, sich zur Klärung der Unfalldetails mit der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. (07904) 94260 in Verbindung zu setzen.