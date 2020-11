Jubiläumsglückwünsche für die Firma Arnulf Betzold

Ellwangen. Mit einer ausgefallenen Geburtstagstorte und einer Kopie der Gewerbeanmeldung aus dem Jahr 1976, dem Umzugsjahr des Unternehmens nach Ellwangen, besuchten OB Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab am 11. November die Arnulf Betzold GmbH. „Engagiert, kreativ, innovativ, einfallsreich und voller Tatendrang – so lassen sich die zahlreichen Aktivitäten Ihres Betriebes zusammenfassen. Ihr Unternehmen lebt mit einer Vielzahl von beispielgebenden Projekten vor, was eine gesellschaftlich verantwortliche und nachhaltige Unternehmensführung auszeichnet“, lobte Dambacher. Eine Woche vorher gratulierten bereits Karl Bux und Thomas Markus von Pro Ellwangen dem Unternehmen.