Jetzt schlägt’s 13

Heute ist es wieder soweit: Das Datum fällt auf einen Freitag. Eine Katastrophe für abergläubische Menschen. Ein Tag, der bei Ihnen bestimmt schwarz im Kalender markiert ist. Die Furcht vor dem berüchtigten Freitag hat sogar einen eigenen Namen. „Paraskavedekatriaphobie“ nennt man diese Angst vor Freitag, dem 13., die sogar Menschen dazu bringt, sich im Haus zu verschanzen oder Urlaube abzusagen. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken! Statistiken zufolge passieren am Freitag, dem 13., nicht mehr Unglücke und Unfälle als an anderen Tagen. Eigentlich ist es egal, dass heute der 13. ist! Hauptsache, es ist endlich Freitag! In diesem Sinne: schönes Wochenende und bleiben Sie gesund!