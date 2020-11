Ellwanger Unterführung mit Farbe besprüht

Ellwangen. Unbekannte haben in Ellwangen an der Unterführung in der Berliner Straße Buchstaben und Zahlen mit grüner Farbe an die Wand gesprüht. Das wurde am Donnerstagmittag festgestellt, teilt die Polizei mit. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Tel. (07961)9300 entgegengenommen.