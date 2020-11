Ohne Maske in Bücherei - Männer schlagen Angestellten nieder

Fellbach. Zwei junge Männer aben am Donnerstagnachmittag einen Angestellten der Stadtbücherei in Fellbach niedergeschlagen, nachdem er die beiden auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen hat.

Was war geschehen: Als die Männer die Bücherei am Berliner Platz ohne Mundschutz betraten, sprach der Angestellten die Männer auf das Fehlverhalten an. Weil die jungen Männer nicht reagierten und einfach in Richtung Herren-Toilette liefen, ging der Angestellte den beiden hinterher. Dort eskalierte die Situation laut Angaben der Polizei. Es kam zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, wobei die beiden jungen Männer den Angestellten mit Fäusten niederschlugen. Anschließend flüchten die Männer. Das verletzte Opfer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Die geflüchteten Männer waren ca. 180 cm groß und zwischen 18 und 20 Jahre alt. Sie trugen Jeans, Pullis und Base-Caps. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. (0711)57720 entgegen.