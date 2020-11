Auto überschlagen - Frau schwer verletzt

Alfdorf. Mit schweren Verletzungen wurde eine Mazda-Fahrerin am Freitagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sich ihr Auto auf der Landesstraße zwischen Pfahlbronn und Haghof gegen 9.15 Uhr überschlagen hat. Die Frau fuhr die Landesstraße in Richtung Haghof entlang und wollte laut Polizeiangaben an der Einmündung in Richtung Petershaldenhof links abbiegen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 78-jährige VW-Fahrer nicht und fuhr auf den stehenden Mazda der Frau auf. Der Mazda überschlug sich nach der Kollision und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher selbst wurde, wie die Polizei berichtet, vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob er beim Unfall auch verletzt wurde, ist bislang unklar. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallbeseitung musste die Straße gesperrt werden.